Lumiu : Soirée caméra sous-marine suivie de la projection de "Mobula, la légende des diables" avec I Sbuleca mare

Ce sera au bord de l'eau samedi 4 octobre à 19 heures sur la plage de l'Arinella à Lumiu.L'entrée est libre et gratuite, un buffet et un apéro seront servis sur place.

La caméra sous-marine :

Un drone sous-marin immergé avec deux plongeurs à la tombée de la nuit.

Des images 4k retransmises en direct sur un écran géant à quelques pas de l’eau.

Une projection commentée pour partager les découvertes du monde marin nocturne avec le public.

Bien plus que de surprendre par la beauté des images, le but de la démarche est d’apprendre à prendre le temps de découvrir, rêver et réfléchir à notre place dans les écosystèmes naturels. L’occasion pour l’association de partager une belle soirée avec vos tous et de remercier la Casa Marina du Parc Naturel Régional de Corse qui nous a initiés à cet outil formidable.

Le film : Mobula, la légende des diables - 60mn

Pour poursuivre notre soirée nous projetterons le documentaire Mobula la légende des diables, sélectionné au Wildlife Conservation Film Festival. Un immense merci à ses réalisateurs P.L Paul et P.E Larrous de mettre ce film à notre disposition.

Chaque été, au large de la Corse, a lieu un spectacle extraordinaire dans la plus grande discrétion: le rassemblement d'une espèce mystérieuse appelée "Diable de Mer". Menacé d'extinction, ce doux géant méditerranéen, aussi majestueux que méconnu, a besoin d'une protection immédiate.

C'est l'objectif que se sont donnés Atlantine, Matthieu et William, trois biologistes marins passionnés. Pour y parvenir, ils organisent une expédition scientifique afin de recueillir les preuves de l'existence d'une agrégation exceptionnelle de diables de mer. Leur aventure est ponctuée d'explorations en apnée, de tempêtes et de rencontres avec la faune sauvage de Méditerranée. En chemin, ils rencontrent des cachalots, des rorquals, des dauphins par centaines, mais ne trouvent que quelques diables de mer isolés. Les jours défilent et le doute s'installe. L'existence de ce banc de diables ne serait-elle qu'une légende ?