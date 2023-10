Lisula : 6e Université Populaire de Presenza Paolina sur l'écologie politique et la résilience en Corse

Le Cercle de réflexion Presenza Paolina, actif depuis 2017, annonce sa 6e Université Populaire. L'événement aura lieu le SAMEDI 14 OCTOBRE 2023 de 14h à 17h au Cinéma le Fogata à Île Rousse, en Corse, et portera sur le thème « Ecologie politique et résilience en Corse ».

La journée se déroulera en deux parties. Tout d'abord, le professeur de droit Guillaume Rousseau de l’Université de Sherbrooke au Québec, abordera une étude comparative entre le Québec et la Corse, mettant en lumière les aspects de décentralisation et d'identité nationale.

La seconde partie sera consacrée à l'écologie et la résilience en Corse, avec trois spécialistes. Carlos ALVES, Maître de Conférences en droit à l’Université de Bordeaux, traitera du droit de l'environnement européen et son impact sur la Corse dans l'UE. Thibaut DAUPHIN, docteur en science politique et philosophie, de l’Université de Bordeaux, explorera le paolisme à travers le prisme de l'éco-républicanisme. Enfin, Thierry Dominici, Maître de Conférences en science politique à l’Université de Bordeaux, abordera la situation de l'écologie politique en Corse, tant sur le plan institutionnel que radical.

L'entrée est libre, gratuite et ouverte à tous les citoyens et citoyennes. Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement le Cinéma Le Fogata, l'hôtel Benista et le restaurant U Sputinu pour leur soutien dans l'organisation de cette 6e Université Populaire de Presenza Paolina.