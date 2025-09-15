Les communistes corses saluent la mémoire de José Fort

Les fédérations corses du Parti communiste français dAjaccio et Bastia rendent hommage dans un communiqué à José Fort

José Fort est décédé à l’hôpital d’Ajaccio vendredi 12 septembre après un dur combat contre la maladie. Journaliste à L’Humanité, ancien chef de la rubrique internationale, longtemps élu communiste à Montreuil, José savait se servir de sa plume « à l’élégance acérée », comme l’écrit justement L’Humanité qui lui rend un hommage très appuyé et mérité.

José s’était retiré en Corse avec sa femme, d’où il continuait, depuis Sainte- Lucie de Porto Vecchio, à participer, par la voix et par l’écrit, et jusqu’à son dernier souffle, à la bataille des idées et aux grandes controverses politiques de notre temps.

Son parcours exceptionnel, comme journaliste et militant, l’a conduit à courir le monde, partout où les peuples se battent pour la liberté. « Correspondant de L’Humanité à Cuba, il couvrait toute l’Amérique latine. Risques compris ». Cette précision de L’Humanité en dit plus long qu’il n’y paraît des conditions dans lesquelles José a rempli ses missions d’informer, des missions qui lui ont permis des rencontres inoubliables (Fidel Castro, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Lise London, Mikhail Gorbatchev…), une riche expérience qu’il a racontée dans un beau livre, « Ce que je n’ai pas eu le temps de vous dire ».

José, qui n’aimait pas les hommages officiels, et qui se plaisait en Corse, nous laisse un message militant et humain que nous saurons transmettre à notre tour aux nouvelles générations de communistes.

Il nous quitte le jour de l’ouverture de la Fête de L’Humanité, un concours de circonstances où nous pouvons voir un clin d’œil posthume, un ultime signe de connivence, « Je dois vous quitter, mais L’Huma continue ! » Fabien Roussel lui a rendu hommage en ouverture de son discours de la Fête : « Salut José ! »

Les communistes corses s’associent au chagrin de sa famille et adressent à sa femme Martine et à tous les siens leurs fraternelles condoléances.

