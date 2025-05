Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo », la Communauté de communes du Sud Corse organise ce mercredi 21 mai au stade de Lecci le tout premier Bike and Run Family. Cette course en duo parent-enfant associe course à pied et vélo dans un format coopératif, accessible à tous, pour encourager la pratique d’une activité physique en famille.



Au programme : accueil à 9h30, départ de la course à 10h15, remise des prix à 11h, suivie d’un moment de convivialité offert par la Communauté de communes. L’événement s’inscrit dans une politique locale qui encourage les mobilités douces, la lutte contre la sédentarité et l’accès au sport dès le plus jeune âge.