«La Corse et l’Opéra» : Une conférence musicale au Musée de Bastia

Ce jeudi 17 avril à 18h, Les Amis du Musée de Bastia propose une conférence musicale intitulée « La Corse et l’Opéra ». Cette conférence donnée dans l’auditorium consistera en un voyage musical à travers la Corse, sa culture, ses artistes majeurs, ainsi que l'influence et l'interaction des chants traditionnels corses dans les opéras des XIXe et XXe siècles.

La conférence sera animée par Emmanuelle Mariini, musicologue, conférencière, professeure agrégée de Musique et docteure en musicologie. Elle est également pianiste, concertiste, professeure d’éducation musicale, formatrice et chargée de mission pour l’éducation musicale et le chant choral en académie de Corse.