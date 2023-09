La 3ème édition du Village santé sexuelle c'est le lundi 2 et mardi 3 octobre à Corte

L’université de Corte Pascal Paoli accueillera pour la troisième année consécutive le village santé sexuelle avec un grand nombre d’associations et d’institutions spécialisées dans cette thématique.



Pour cette nouvelle édition du village santé sexuelle, différents points d’écoute et d’échange seront mis en place : stands d’information, de dépistage mais aussi tables rondes diffusées par radio Nebbia.



L’objectif de ces journées : sensibiliser les étudiants sur les conduites à risque et libérer la parole sur les questions de violences et de discriminations.

Des espaces de dépistage rapide VIH, hépatites B et C seront mis en place avec l’aide des associations AIUTU CORSU et ENIPSE.











Qu’est-ce que la santé sexuelle ?



La santé sexuelle est une approche positive pour la santé et le bien-être des personnes, des couples et des familles. Elle ne concerne pas uniquement les relations sexuelles en elles-mêmes. Tout ce qu’il y a autour est également primordial : les infections sexuellement transmissibles (IST), la contraception, la grossesse, la ménopause, l’endométriose, la vaccination, les violences sexuelles, les relations, le plaisir, le désir d’enfant, l’orientation sexuelle, l’identité de genre…



Oser parler de sa santé sexuelle, c’est se donner la chance de mieux la vivre au quotidien

Mais ces sujets sont souvent tabous, il est difficile pour certaines personnes d’en parler, notamment dans le cercle familial. Pourtant, la santé sexuelle, c’est le garant d’une bonne santé. Se préoccuper de sa santé sexuelle, c’est revendiquer son droit au plaisir sans discrimination, sans violence. Il est important d’engager une discussion autour de la santé sexuelle, afin de briser la barrière des tabous, souvent à l’origine de méconnaissances. S’informer, c’est le premier pas essentiel vers une bonne santé sexuelle pour soi et pour son, sa ou ses partenaire(s).