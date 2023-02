LDH section de Corse : pour le maintien du service maternité de la clinique de l’Ospedale

La ligue des droits de l’Homme apporte son soutien à la mobilisation de la population, des élus et du collectif constitué pour le maintien du service maternité de la clinique de l’Ospedale. Cette demande est d’évidence. En effet, la fermeture de ce service signifierait un trajet de plus de deux heures pour rejoindre une autre maternité soit à Bastia, soit à Ajaccio.

La crise de la COVID a mis en relief la nécessité d’une rupture avec une gestion comptable du système de santé. Comme pour tous les territoires éloignés, le droit à la santé doit être garanti par une politique publique répondant aux besoins de la population. Soulignons que le service maternité a enregistré 230 naissances en 2022. Selon les données de l’INSEE, Porto-Vecchio et son intercommunalité enregistrent 1.3 naissances pour 100 habitants contre un taux de 0.7 pour la CAPA et de 0.6 pour la CAB.