LDH : report de la réunion de samedi 10 janvier à Corte  08/01/2026

La LDH présente ses vœux à chaque Corse et souhaite que l’année 2026 soit porteuse de fraternité sans laquelle il ne peut y avoir de communauté de destin. U dirìttu à a felicità per ognùnu !
La LDH de Corse a le regret de vous annoncer le report de la rencontre-débat autour de son livre « La Corse à présent – Emancipation, mondialisation et questionnement identitaire » prévue ce samedi 10 janvier avec la participation des personnes et organisations qui ont contribué à cet ouvrage. Les conditions météorologiques s’imposent à nous. Nous organiserons cet échange après la période hivernale et après les élections municipales pour ne pas inscrire notre démarche dans le cadre de la campagne pré-électorale qui légitimement va s’intensifier.
Avec les contributeurs, la LDH organisera l’échange autour de son livre au printemps. Nous pourrons enrichir nos réflexions sur la « Corse à présent » en y intégrant le résultat des élections mais aussi en prenant en compte les conséquences des choix budgétaires nationaux dans les domaines sociaux notamment, les évolutions du débat institutionnel, la situation internationale de plus en plus inquiétante …
Depuis sa parution, il y a un peu plus d’un mois, plus de 300 exemplaires de notre livre ont été vendus. Dans l’attente de nous voir, nous proposons à nos lectrices et à nos lecteurs de nous fait part de leur avis sur le livre à l’adresse ldhcorsica@gmail.com

