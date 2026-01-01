CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Pierre-Yves André 21/01/2026 VIDEO - Ajaccio : deux voitures blindées stoppées par la police. Plusieurs individus arrêtés  15/01/2026 Sécurité à la cité scolaire de Montesoro : une réunion qui rassure partiellement les syndicats 15/01/2026  Avanzemu dénonce une suspension « grave » des travaux de février et mars de l'assemblée de Corse 15/01/2026
Les brèves

« L’usage de la parole fait-il de nous des animaux sacrés ou de sacrés animaux ? » : Thème du café-philo ajaccien  15/01/2026

Samedi 17 janvier à partir de 16h le « Bistrot Papa », boulevard Dominique Paoli, abritera le premier café philo de l’année dans la Cité impériale. Thème de celui-ci : « L’usage de la parole fait-il de nous des animaux sacrés ou de sacrés animaux ? »  
« Le Café-philo d’Ajaccio est ouvert à toutes et tous, sans distinction, sans masque, sans posture. Parce que savoir écouter est un art, et que la Parole, quand elle est profonde, crée du lien, du sens, de la Cité » déclare son animateur Christophe di Caro. « Ici, on ne débat pas pour vaincre, on parle pour comprendre, on écoute pour s’élever.
La philosophie n’est pas un luxe : elle est une boussole » 
Entrée libre
Durée : 90 minutes
Prise de parole non obligatoire

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos