« L’usage de la parole fait-il de nous des animaux sacrés ou de sacrés animaux ? » : Thème du café-philo ajaccien

Samedi 17 janvier à partir de 16h le « Bistrot Papa », boulevard Dominique Paoli, abritera le premier café philo de l’année dans la Cité impériale. Thème de celui-ci : « L’usage de la parole fait-il de nous des animaux sacrés ou de sacrés animaux ? »

« Le Café-philo d’Ajaccio est ouvert à toutes et tous, sans distinction, sans masque, sans posture. Parce que savoir écouter est un art, et que la Parole, quand elle est profonde, crée du lien, du sens, de la Cité » déclare son animateur Christophe di Caro. « Ici, on ne débat pas pour vaincre, on parle pour comprendre, on écoute pour s’élever.

La philosophie n’est pas un luxe : elle est une boussole »

Entrée libre

Durée : 90 minutes

Prise de parole non obligatoire

