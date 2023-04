Jean Menconi en concert samedi à l'Espace Huveaune

Producteur, auteur, compositeur, et interprète Jean Menconi est né en Corse à Porto-Vecchio.

Aujourd'hui reconnu comme une des plus belles voix de l'île, Jean Menconi ne ressemble à personne, il allie d'une seule voix la vérité du chant traditionnel corse aux accents actuels de la pop rock Anglo-saxonne et de ses origines italiennes.Guitare à la main et défendant avec talent une part de l'identité et de la culture insulaire, il se produit partout en France et en Europe, interprétant ses chants profonds, transmis de père en fils, et ses propres compositions. Il revisite également de grands classiques comme Hallelujah qu'il reprend avec brio, en y apportant sa touche personnelle.

Il est le chanteur corse qui navigue généreusement entre la tradition méditerranéenne et l'énergie d'un rockeur à la voix de ténor. Cet homme Corse dans toute sa noblesse et sa fierté, citoyen du monde partage sa passion et emporte son public avec lui. Il exprime une large palette de sentiments et décline ses couleurs qui se dessinent et enflamment talentueusement la scène.

L'univers musical de Jean Menconi est ouvert sur le monde et sa mixité, ainsi la chanson traditionnelle corse se marie avec talent à la variété internationale et au chants corses pour notre plus grand plaisir

La chanson corse a trouvé un public hors de l'île et il n'hésite pas à bousculer les styles, les instruments et les cultures afin de créer un son qui lui est propre.

Il seea accompagné de ses musiciens et de 40 chœurs de gospel.

Jean Menconi sera en concert ce samedi 15 avril 2023 à à 20 heuresà l'Espace Huveaune de la Penne-sur-Huveaune.