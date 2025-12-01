Jean Alesandri aux Scontri di San Benedetto : « Champignons et médecine ».

Suite des rencontres au stade François-Lozzi, à San Benedetto sur la commune d’Alata, rencontres organisées par l’association « San Be Culture Club », vendredi prochain 21 novembre à 19 heurs avec Jean Alesandri qui propose un une causerie sur « champignons et médecine : Deux découvertes sérendipitaires qui ont amélioré magnifiquement la médecine ».

En 1928 Alexander Fleming découvrait la pénicilline. En 1969 une autre découverte allait permettre le succès total des greffes d'organes. C'est l'histoire de ces deux découvertes dues au départ au hasard puis du long chemin pour aboutir à l'obtention de médicaments révolutionnaires issus de champignons qui sera exposée de façon illustrée.

L’entrée est gratuite.

Un dîner sur place est proposé par les bénévoles de l’association et du hameau, mais il est indispensable de réserver son repas en téléphonant à Michèle au 06 22 79 81 71 (pour des raison évidentes, aucun repas non réservé ne pourra être assuré). La participation au dîner est fixée à 20€. Renseignements sur l’organisation : 06 37 55 13 57