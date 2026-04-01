F France Num est une initiative gouvernementale pour la transformation numérique des TPE/PME.
Pour aider les entreprises à gagner en performance, simplifier leur gestion et sécuriser leur activité, l’EPCI de Corse et France Num coorganisent un rendez-vous gratuit et 100 % concret le :
Mardi 28 Avril de 9 heures à 12h - IMF de BORGO
Au programme :
- Table ronde Cybersécurité : enjeux, bonnes pratiques, solutions d’accompagnement avec les partenaires du territoire
- Ateliers pratiques :
• Je passe à la facturation électronique
• Sobriété numérique : maîtrisez vos coûts et vos usages
Contact EPCI Corse : Elisa Martelli 06 18 12 54 57