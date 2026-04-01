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Les brèves

France Num fait étape en Corse  21/04/2026

F France Num est une initiative gouvernementale pour la transformation numérique des TPE/PME.
Pour aider les entreprises à gagner en performance, simplifier leur gestion et sécuriser leur activité, l’EPCI de Corse et France Num coorganisent un rendez-vous gratuit et 100 % concret le :
Mardi 28 Avril de 9 heures à 12h - IMF de BORGO
Au programme :
  • Table ronde Cybersécurité : enjeux, bonnes pratiques, solutions d’accompagnement avec les partenaires du territoire
  • Ateliers pratiques :
    • Je passe à la facturation électronique
    • Sobriété numérique : maîtrisez vos coûts et vos usages
Contact EPCI Corse : Elisa Martelli 06 18 12 54 57

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