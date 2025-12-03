L'association oganise "Natali in Sartè" samedi 6 et dimanche 7 décembre.
Au programme de ces deux journées :
Samedi 6 décembre
10h : Ouverture des stands : animations pour enfants manège, structures gonflables
10h30 : Atelier créatif pour enfants
11h : Arrivée du père Noël
11h30 : Apéro musical avec Franck Colomo - Place Porta
Midi : Repas - cours Sœur Amélie
16h30 : Décoration des sapins dans la vieille ville par les enfants
17h30 : Lâcher de lanternes
18h : Illuminations des crèches et sapins par le maire
Dimanche 7 décembre
10h : Ouverture des stands : animations pour enfants
10h30 : Jeux et animations pour enfants : structures gonflables, manège, et activités pour petits et grands
12h : Repas
13h30 : Promenade du père Noël dans la ville, photos avec le père Noël, Mala Photo sur le Cours Sœur Amélie
14h30 : Course en sac et tir à la corde
15h30 : Goûter pour tous au chalet de l'association sur la Place Porta.
Renseignements : 06 10 80 18 07
L'association organise également le concours de la plus belle crèche de Sartène et une soirée couscous le samedi 13 décembre.