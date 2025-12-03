Samedi 6 décembre

10h : Ouverture des stands : animations pour enfants manège, structures gonflables

10h30 : Atelier créatif pour enfants

11h : Arrivée du père Noël

11h30 : Apéro musical avec Franck Colomo - Place Porta

Midi : Repas - cours Sœur Amélie

16h30 : Décoration des sapins dans la vieille ville par les enfants

17h30 : Lâcher de lanternes

18h : Illuminations des crèches et sapins par le maire



Dimanche 7 décembre

10h : Ouverture des stands : animations pour enfants

10h30 : Jeux et animations pour enfants : structures gonflables, manège, et activités pour petits et grands

12h : Repas

13h30 : Promenade du père Noël dans la ville, photos avec le père Noël, Mala Photo sur le Cours Sœur Amélie

14h30 : Course en sac et tir à la corde

15h30 : Goûter pour tous au chalet de l'association sur la Place Porta.

Renseignements : 06 10 80 18 07

