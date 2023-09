Vous avez envie de lire des histoires aux enfants vous plaît ? Rejoignez les bénévoles de l’association "Lire et Faire Lire" pour transmettre votre goût des livres aux enfants !

La Ligue de l’enseignement de la Haute-Corse recherche des bénévoles passionnés par les livres prêts à offrir un peu de leur temps pour sensibiliser les plus jeunes à la lecture.

Si vous souhaitez lire des histoires à des enfants dans une démarche de plaisir, vous pouvez devenir lecteur bénévole de "Lire et Faire Lire". Depuis sa création en 1999, l'association permet à des bénévoles de plus de 50 ans de lire des histoires aux enfants. Ce sont aujourd’hui plus de 15 900 bénévoles qui interviennent dans 8700 structures éducatives, partout en France, animés du désir de partager avec des enfants le plaisir de fréquenter les livres et d’entrer plus avant en littérature.

Portée par la FALEP Corse (Ligue de l’enseignement) depuis 2011, Lire et faire lire s’est fixé pour objectif de permettre à toujours plus d’enfants de bénéficier de séances de lecture avant leur entrée au collège, afin de construire, comme le dit Alexandre Jardin, écrivain et co-fondateur de Lire et faire lire, « une nation de lecteurs ».

Pour y parvenir, l’association cherche aujourd’hui à recruter de nouveaux bénévoles et de nouvelles structures éducatives et

Réunion d’information Lire et Faire Lire

Jeudi 6 octobre 2022 à 15 heures

Médiathèque Centrale de Bastia – Section jeunesse

Contact : Céline Bastelica 04.95.36.17.62 - lfl@laligue2b.org

Site : falep.corsica