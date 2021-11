Deux concerts à Bastia et Biguglia pour célébrer Henri Tomasi

Pour célébrer le cinquantenaire de la disparition de Henri Tomasi, compositeur d’origine corse de renommée internationale, le Conservatoire de Corse souhaite organise deux concerts, à Biguglia et à Bastia.



Pour commémorer ce compositeur important du patrimoine français du 20ème siècle, les conservatoires de Corse, d’Istres-Ouest Provence et d’Aix-en-Provence se sont réunis pour proposer un concert à la hauteur de l'évènement.

Un grand orchestre symphonique réunissant les élèves de 3ème cycle des conservatoires a été constitué et sera dirigé par le directeur du conservatoire d’Aix-en-Provence.





Info ++

Le 12 novembre à 18 heures à Bastia dans l'église Saint-Jean Baptiste

Le 13 novembre à 20 heures à Biguglia à l'espace Charles Rocchi



Infos et reservations www.crd.corsica