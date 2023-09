Corse : Découvrez le ciel étoilé avec Horizon Astronomie

Le samedi 07 octobre : Médiathèque des Cannes à 10h et Médiathèque des Jardins de l'Empereur à 13h30 et 15h.

Le mercredi 11 octobre : Médiathèque d'Afa à 14h et 15h30.

Le samedi 14 octobre : Médiathèque des Trois Marie à 10h et Médiathèque Saint Jean (Ajaccio) à 14h.

Conférence "Histoires de météores" En collaboration avec l'association Cin'Arte, Alexis Giacomiu présente une conférence passionnante sur les météores. Rendez-vous à 18h30 au Restaurant le Malibu, Plage de Stagnone - Calcatoggio. Si le temps le permet, une observation au télescope sera également au programme. Cet événement est gratuit, mais les réservations sont nécessaires ( cinarte@orange.fr - Tel: 06 70 33 56 68)."Sport et science" Dans le cadre de la Fête de la science 2023 sur le thème "Sport et science", Alexis Giacomiu animera plusieurs ateliers fascinants :D'autres ateliers sont prévus, mais ils sont réservés aux scolaires.- "A chacun son automne" Dans le cadre de l'événement organisé par l'Office intercommunal de tourisme d'Ajaccio, Alexis Giacomiu propose trois soirées de découverte du ciel et d'observations au télescope sur le Grand site de la Parata. Pour plus d'informations et pour réserver, contactez directement l'office de tourisme.A casa di e scenze (Bastia) Alexis Giacomiu a l'honneur d'intervenir dans le cadre de l'exposition "Météorites - Entre ciel et terre". Au programme : un atelier manuel "Roches de l'espace et voile solaire" à 14h, suivi d'une rencontre/échanges autour de la conférence "Histoires de météores" à 16h. Réservations au 04 95 55 96 71.- Bibliothèque de Bonifacio Ne manquez pas la conférence "Kalliste vers l'infini - Un voyage dans l'Univers" à 18h. Pour réserver votre place, contactez : mediatheque@mairiedebonifacio.com Restez informés des prochains événements en suivant la page www.horizon-astronomie.com et facebook.com/horizonastro d'Alexis Giacomiu.