Conférence et visite : « Dorothy Carrington et la découverte du mégalithisme en Corse » à la bibliothèque Patrimoniale Fesch  13/01/2026

La Bibliothèque Patrimoniale Fesch organise, le mercredi 14 janvier à 18 heures , une conférence et une visite guidée thématique dans le cadre de l’exposition « Pascal Paoli sous le regard de Dorothy Carrington ».
La conférence de Joseph Cesari Conservateur régional de l’archéologie et des monuments historiques de la Corse évoquera tandis que la visite guidée thématique d’Hélène Paolini-Saez, Directrice du Laboratoire Régional d’Archéologie explorera le fonds d’archives archéologiques de Lady Rose.
 
Entrée libre - 50 places maximum
 

