Communauté d'agglomération de Bastia : ​Collecte des sapins de Noël du 5 au 16 janvier 2026

La Communauté d’Agglomération de Bastia vous informe qu’un service de collecte pour les sapins de

Noël sera assuré jusqu’au vendredi 16 janvier 2026.

Les sapins naturels (sans pied ou pot en plastique, sans emballage et sans décoration) peuvent être

déposés, toute la journée en libre accès, sur les points de dépôt suivants :

• Bastia :

- Gare de Lupinu ;

- Place du Marché ;

- Porte Sainte Marie ;

- Place Claude Papi ;

- Annonciade (point proche du Leclerc)

- Stade de Toga.

• Furiani :

- Ecole du Principellu ;

- Ecole du Rustincu (côté Bastio).

• E Ville di Pietrabugno :

- Ecole de Guaitella ;

- Arboretum des Oliviers ;



Après le 14 janvier, les sapins pourront être déposés directement en déchetterie.

• Déchetterie de l’A Rinella : du lundi au samedi de 6h à 19h et le dimanche de 8h à 12h.

• Recyclerie mobile de Miomu (Parking du stade de football) : tous les mercredis de 9h à 14h.

• Recyclerie mobile de Furiani (Parking de l’école U Principellu) : tous les 1er et 3èmes samedis

du mois de 9h à 14h.

Pour toute demande d’information, contacter le service de Collecte de la CAB au 0 800 000 055

(numéro gratuit).