« Cartographies de la Corse -Regard géographique et métaphore historique » à l’auditorium du musée de Bastia

L’association « Les Amis du musée de Bastia » propose le jeudi 22 janvier à 18h à l’Auditorium du musée, une conférence de Dominique Gresle intitulée : « Cartographies de la Corse -Regard géographique et métaphore historique ».



Replacer les représentations cartographiques de la Corse au sein d’une histoire globale de la cartographie et pratiquer une étude géo-historique de cette belle et vaste documentation graphique produite dans la longue durée, depuis l’aube du XVIè siècle jusqu’à la fin du XIXè, tel sera l’objectif de cette présentation enrichie d’une précieuse iconographie empruntée à diverses collections.



Dominique Gresle, la conférencière, de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, est diplômée d’anthropologie sociale et d’archéologie et Docteur en histoire et civilisations. Entrée libre