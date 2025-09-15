Dans le cadre de l’appel à projet « Invechjà bè in Corsica », le CPIE A Rinascita organise avec l'association Prev’anima, le 18 septembre de 14h30 à 16h30, un atelier "Cuisinons au jardin", pour les plus de 60 ans, au jardin pédagogique San Francescu (arrière-cour du 7 rue colonel Feracci).
Les participants seront accueillis chaleureusement avant de commencer par une activité de stimulation sensorielle avec les yeux bandés, pour toucher, sentir et goûter.
Ils poursuivront avec un jeu ludique autour des aliments pour identifier l’intrus, puis réaliseront ensemble une recette gourmande de tarte aux pommes ou de cookies salés aux aromatiques du jardin.
Ces actions sont gratuites grâce au soutien de la Collectivité de Corse.
Inscriptions en ligne : https://urlz.fr/uLrD
Infos et Inscriptions : 04 95 30 30 10 ou animation@cap-solidaire.corsica