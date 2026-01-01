Bastia : premier café-philo de l'année

C’est ce mardi 6 janvier qu’aura lieu le 1er café-philo de l’année. Il se tiendra à la médiathèque du centre-ville de Bastia de 18h30 à 20 heures. Thème de cette rentrée philosophique : « L’autre : miroir ou mystère ? ».

Cette manifestation est ouverte au tout-public*, ne fait aucune distinction de genre, de niveau ou d’érudition. « Le principe d’égalité réside dans l’intérêt que l’on peut éprouver à se retrouver, autour de la chaleur d’une question posée, pour échanger, débattre, réfléchir et garder le silence, à chaque fois dans une quête de soi, avec philosophie » souligne son animateur Christophe di Caro qui annonce pour la suite des séances à Ajaccio, des masterclasses, sans oublier la Coupe de Philo…

*Entrée libre – durée : 90 minutes – prise de parole non obligatoire.

