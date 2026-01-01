L’Université de la vie propose de décrypter en plusieurs séances les enjeux actuels de la bioéthique pour agir en faveur de la protection et de la défense de la dignité humaine. Et chaque année près de 100 000 personnes suivent cette formation. Cet événement suscite des réflexions concrètes autour de sujets essentiels et régulièrement des experts interviennent sur des thèmes d’actualité : Témoins, philosophes, journalistes, scientifiques…Le thème de la formation en cette année 2026 est : « Le corps dans tous ses états ». Il se déclinera autours des sujets suivants :

- Comprendre l’addiction

- Approcher le mystère de la fertilité et de la vie in utero

- Découvrir les enjeux de l’indisponibilité du corps humain et du don d’organes

- Se réconcilier avec le vieillissement et s’émerveiller de la condition humaine

A Bastia, des rencontres auront lieu les mardis 20 et 27 janvier et mardi 3 février, à 20h, dans la salle paroissiale de l’église Saint-Paul de Toga, rue Saint-Victor.

Renseignements ICI : udv.bastia@gmail.com