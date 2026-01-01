Bastia : Hommage à Marie-Jean Vinciguerra

En 2023, Marie-Jean Vinciguerra nous quittait. Sa voix attachante et singulière a animé durant de longues années la vie culturelle de notre île.



Aussi mercredi 21 janvier à 18h dans la salle d’animation de la Bibliothèque de Bastia (2e étage) François-Xavier Renucci et Norbert Paganelli de A Casa di a Puisia lui rendront hommage autour du livre « A Siam » (réédition 2025, Le Bord de l’Eau, « Spondi »).



Une conférence et des lectures publiques précèderont la présentation de cet ouvrage comportant ses trois premiers recueils, lesquels étaient devenus introuvables.