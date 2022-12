Bastia : Du cinéma pour les enfants du CMPP et du centre social

En ce mercredi 14 décembre, une salle du cinéma Le Régent à Bastia était dédiée aux enfants du CMPP, Centre Médico-Psycho-Pédagogiques de Bastia ainsi qu’à ceux du Centre Social François Marchetti des quartiers sud. Une projection gratuite du film « « Avatar 2 » (sortie nationale) était au programme, offerte par le CCAS de Bastia, en partenariat avec le Régent qui avait aussi dans une autre salle invité une cinquante d’enfants inscrits au Programme de Réussite Educative pour la projection du « Chat Potté 2 ». Pour le CCAS l’objectif est d’ouvrir de plus en plus aux séniors et aux plus jeunes, la politique sociale sur le domaine de la culture et des loisirs.