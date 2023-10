A l’occasion de la Toussaint, le réseau de bus VIABASTIA met en place une navette gratuitevers le cimetière de l'Ondina.Départs Cimetière Montesoru (arrêt du haut) : Départs toutes les heures de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.Départs Cimetière Ondina : Départs toutes les heures de 9h à 12h et de 14h à 17h.Toutes les informations et horaires sont à retrouver sur bastia-agglomeration.corsica ou en contactant la SAB (Société des Autobus Bastiais) au 04 95 31 06 65