Bastia : Colloque sur la culture de la loi et de la justice en Corse

La bibliothèque d’étude et de recherche Tommaso Prelà de Bastia propose ce jeudi 23 novembre de 9h à 18h un intéressant colloque consacré à la culture de la loi et de la justice en Corse. Un hommage sera rendu à l’historien du droit Jean-Yves Coppolani.

Personnage incontournable de l'histoire de l'Université de Corse, Jean-Yves Coppolani, décédé en janvier dernier à l’âge de 76 ans, avait donné ses premiers cours de droit dès 1981 sur le campus cortenais.

Doyen de la faculté de droit pendant près de 20 ans, il avait continué apporter sa contribution après avoir pris sa retraite à travers la production d'articles de droit, la poursuite de ses recherches et la tenue de conférences. En 2018, il avait notamment participé à une exposition sur les livres juridiques anciens organisée à l'Université de Corse.

Du professeur Jean-Yves Coppolani, on apprend que le Code corse et la Collection de Décrets et loi pour faire suite au Code corse, sous-titré « Recueil des Édits, Déclarations, Lettres patentes, Arrêts et Règlements publiés dans l’Isle de Corse depuis sa soumission à l’obéissance du Roi », comprend neuf volumes inquarto (exposé sous le numéro 9). Le Code corse répondait à une demande des États de Corse : mettre fin à l’incertitude quant au droit applicable en Corse après le traité de Versailles. Il matérialisait la spécialité législative dont bénéficiait (ou pâtissait, les points de vue pouvaient diverger sur ce point) de 1768 à 1789 le Royaume de Corse distinct de celui de France.

Les trois premiers tomes ont été réalisés à Paris à l’Imprimerie Royale en 1778, la même année le tome IV était imprimé à Bastia par Étienne Batini, « imprimeur du Roi ». Le tome V qui comprend des textes publiés de 1779 à 1785 est issu du même atelier alors intitulé Imprimerie de la veuve Batini, imprimeur du Roi, daté de 1785. Le tome VI contenant les textes de 1785 à 1788 est daté de 1789 et c’est de nouveau le nom d’Étienne Batini, « imprimeur du roi » qui est mentionné. Il en est de même pour les trois derniers tomes, imprimés également à Bastia par Étienne Batini et qui couvrent la période septembre 1788 à septembre 1790.

L’historien indique qu’aux neuf tomes du Code corse, 4 643 pages, s’ajoutent sept tomes de la Collection de Décrets et Loix pour faire suite au Code corse, publiée et imprimée par ordre du Département de la Corse de 1790 à 1792, par Étienne Batini, « imprimeur du Roi & du Département de la Corse » (exposée sous le numéro 10). L’ensemble totalise ainsi 8 119 pages partagées en deux colonnes, plaçant vis-à-vis le texte en français et sa traduction en italien. Une table chronologique est en tête de chaque tome.

Le colloque de ce jeudi 23 novembre débutera à 9h20 avec une allocution de Pierre Savelli, maire de la Bastia puis par la présentation des travaux par son adjoint au patrimoine Philippe Peretti qui rendra aussi un hommage Jean-Yves Coppolani.

9h40 «

» par Ange ROVERE

10h25 «

» par Me Jean- Benoît FILIPPINI, Bâtonnier

10h45 «

» par Me François CHAILLEY-POMPEI

11h20 Débat

12h00 Pause déjeuner

14h00 «

» par Nathalie GOEDERT

14h45 «

» par Anne-Marie LUCIANI

15h30 Débat

16h15 Pause

16h45 «

» par Me Ange-Laurent BINDI

17h10 Conclusion, par Nathalie GOEDERT

18 heures : fin

Historien du droit, il a contribué à la réouverture de l’Université et à son développement.La giustizia paolina ou la pédagogie de l’effroiPetite introduction sur la loi et la justice en Corse depuis le Siècle des LumièresLa réintégration du jury à la cour d’assises de la Corse en 1830 : réaction des magistrats et de l’opinionLe cinéma et notre patrimoine culturel à travers le personnage de ColombaLe droit et la justice en Corse à travers les Lamenti de bandits. Paci corsi dans les famillesPrésentation et réception de la loi et de la justice en Corse de 1900 à 1940