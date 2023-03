Attentat à Prunelli di Fiumorbu : le soutien du PNC aux entrepreneurs visés

Dans un communiqué le 𝗣𝗡𝗖 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗔𝘃𝗮𝗻𝘇𝗲𝗺𝘂 à l’Assemblée de Corse, apportent leursoutien aux artisans récemment visés par un attentat à Prunelli di Fiumorbu, "estimés dans leur région mais aussi bien au-delà."

"Nous disons notre incompréhension face à cet acte, qui touche deux jeunes Corses et à travers eux, des familles, salariés et partenaires, tous originaires de notre terre. Nous le disons solennellement : le piège de l'affrontement entre Corses, régulièrement tendu dans des périodes troubles, doit être évité à tout prix. Nous en appelons donc à un sursaut collectif et naturellement, à l’apaisement. Ces deux hommes incarnent, avec constance et témérité, la valeur Travail et l’engagement, dans une société en perte de repères. Nous nous tenons à leurs côtés et leur affirmons une nouvelle fois, ainsi qu'à tous leurs proches, notre solidarité la plus totale. "