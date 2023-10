Atelier de Couture : Créez votre berlingot porte téléphone et tablette à Calvi

Le mercredi 11 octobre de 14h00 à 16h30, l'Attellu EcoCreazione organise un atelier de couture et de fabrication de "Berlingot Porte téléphone et tablette". Cet atelier vous permettra de créer un objet utile et personnalisé à partir de tissus et de matériaux de récupération. Vous aurez à votre disposition une variété de tissus et d'accessoires pour personnaliser votre création.



Info ++

L'Attellu EcoCreazione, situé à l'adresse 15 ZA de Cantone 20260 CALVI. Le tarif est de 5 euros, plus l'adhésion requise. Pour réserver votre place, veuillez nous contacter par e-mail à antoinette.solideria@gmail.com ou par téléphone au 0788703861.