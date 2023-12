Anatomie d'un chute, produit par Marie-Ange Luciani, favori des Prix Lumières

Créés en 1995 par le journaliste britannique, Edward Behr, et le producteur français, Daniel Toscan du Plantier, les prix annuels de l’Académie des Lumières offrent un regard différent et international sur le cinéma français. Ils sont aussi un des baromètres de la saison des prix français et souvent une ébauche des films qui seront plébiscités par les César. Avant la remise du palmarès, le 22 janvier prochain, l'Académie des Lumières a dévoilé, ce jeudi, les films en compétitions. Anatomie d'une chute, la Palme d'Or de Justine Triet, fait déjà figure de grand favori avec six nominations dont meilleur film, mise en scène, scénario et actrice pour Sandra Hüller). Pour rappel, ce film multiprimé en France comme à l'international, est produit par Marie-Ange Luciani.



Révélation féminine

L'ajaccienne n'est pas la seule insulaire de ces nominations. En effet, dans la catégorie "révélation féminine", on retrouve la jeune actrice Louise Mauroy-Panzani qui interprète Cléo, 6 ans, dans Àma Gloria de Marie Amachoukeli. A leur côté, la réalisatrice Iris Kaltenbäck, dont la grand-mère est bastiaise, obtient trois nominations pour Le Ravissement dans lequel se distingue Alexis Manenti.

Parmi cette sélection, on peut également cité le film d’animation Linda veut du poulet ! qui a été, en partie, écrit en Corse, à la fabbrica culturale Casell’arte, Les filles d’Olfa que la réalisatrice Kaouther Ben Hania est venue présenter au Régent ou encore Karim Leklou, dans la catégorie meilleur acteur, qui a accompagné Vincent doit mourir lors du dernier festival Arte Mare.