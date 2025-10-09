CorseNetInfos
Les brèves

Ajaccio : une rencontre avec l'auteur Joris Giovanetti ce vendredi au Barthleby's  09/10/2025

rLa librairie café Bartleby’s, située au 80 rue Fesch à Ajaccio, accueillera ce vendredi 10 octobre à 17h30 l’écrivain Joris Giovannetti pour une rencontre autour de son roman Ceux que la nuit choisit, publié aux éditions Denoël. Ce temps d’échange sera suivi d’une séance de dédicaces.

Récompensé par le Prix du Livre Corse et le Prix Villeneuve se livre, ce premier roman a su conquérir la critique et les lecteurs par la finesse de son écriture et la puissance de son univers. L’auteur y explore la fragilité des destins humains et les défis de la jeunesse corse, abordant la maladie, la solitude et l’engagement politique avec une justesse et une tendresse rares.

La rencontre sera animée par Gaëlle Valery, journaliste littéraire.
