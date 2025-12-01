Ajaccio : les horaires de la Bibliothèque patrimoine Fesch changent

Dorénavant la Bibliothèque sera ouverte de 13 à 17 heeures et non plus de 13h30 à 17h30.

L’exposition « Pascal Paoli sous le regard de Dorothy Carrington » continue et ce jusqu’au 16 janvier 2026.

N’hésitez pas à entrer pour découvrir cette grande figure historique à travers le regard averti de Dorothy Carrington, écrivaine et donatrice de la Bibliothèque Fesch. Le public pourra découvrir une sélection des archives personnelles de Lady Rose, complétée par des documents inédits issus des collections corses du XVIIIème et XIXème de la bibliothèque patrimoniale.