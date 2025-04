Le mouvement politique corse A Manca a annoncé qu'il ne participera pas aux élections municipales prévues en 2026. Malgré des témoignages réguliers de sympathie et une présence active lors de mobilisations et de luttes, le mouvement reconnaît ne pas avoir réussi à mobiliser suffisamment pour constituer des listes représentatives de ses idéaux autogestionnaires.​



Dans u,n communiqué le mouvement souligne l'importance des enjeux municipaux, tels que le logement, l'environnement, les transports, l'éducation, la culture et le patrimoine. Ces domaines, essentiels à la vie sociale locale, nécessitent une implication citoyenne forte et des moyens budgétaires adéquats. Le mouvement insiste sur la nécessité d'une citoyenneté participative pour répondre aux défis actuels, notamment l'accès au logement, l'accompagnement des personnes âgées et en situation de handicap, ainsi que les conséquences des dérèglements climatiques.​



En dépit de cette absence aux municipales, A Manca réaffirme son engagement à poursuivre son travail de fond entamé depuis plus de 25 ans. Le mouvement continuera de défendre ses objectifs révolutionnaires et d'être présent au cœur des luttes, en soutenant notamment le monde du travail face aux défis posés par le système capitaliste.​