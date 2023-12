​Des films corses en lice pour le prix Alice Guy

Créé en 2018 par la journaliste Véronique Le Bris, le prix Alice Guy récompense la réalisatrice de l’année. Comme chaque année, la liste comprend tous les films à financement majoritairement français réalisés ou co-réalisés par une femme et sortis dans les salles de cinéma entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Dans un premier temps, tout le monde est invité à voter pour son film préféré. Les cinq finalistes sélectionnés par le vote des internautes sont alors soumis à un jury professionnel.



Du Retour à Linda veut du poulet !

Parmi les 106 films proposés cette année, on retrouve Le Retour de Catherine Corsini, tourné en Balagne et dans son village, à Castifao (photo). Anatomie d’une chute, palme d’Or de Justine Triet, produit par Marie-Ange Luciani, est également en lice et fait déjà figure de grand favori. Côté comédiens, on retrouve Dans Le ravissement d’Iris Kaltenback, l’acteur Alexis Manenti et dans Ama Gloria de Marie Amachoukeli la toute jeune Louise Mauroy-Panzani. Enfin, c’est le formidable film d’animation, Linda veut du poulet ! réalisé par Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, écrit pour partie en Corse, à Casell'arte, qui concourt également pour ce prix.



Résultat des courses

L’urne virtuelle se referme le 31 janvier 2024 à minuit. Le 1er février, les cinq finalistes seront annoncés puis soumis à la délibération d’un jury paritaire composé de six professionnels du cinéma. Pour savoir qui succèdera à Alice Winocour et à son film Revoir Paris, lauréats 2023, une grande soirée de remise du Prix Alice Guy sera organisée au Max Linder Panorama, à Paris.