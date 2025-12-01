CorseNetInfos
Volpajola : 11 excès de vitesse relevés lors d’un contrôle sur la RT 20


La rédaction le Mardi 11 Novembre 2025 à 16:55

Une opération de contrôle de vitesse a été menée récemment par les gendarmes de la brigade motorisée (BMo) de Borgo sur la route territoriale 20, sur la commune de Volpajola. Au total, 11 conducteurs ont été interceptés pour excès de vitesse, dont trois ont fait l’objet d’une rétention immédiate de leur permis de conduire.



Volpajola : 11 excès de vitesse relevés lors d’un contrôle sur la RT 20
Les militaires ont notamment relevé un cas particulièrement préoccupant : un automobiliste circulait à 152 km/h sur un axe limité à 80 km/h.
Les gendarmes rappellent que ce type de comportement met en danger non seulement le conducteur mais aussi l’ensemble des usagers de la route.

Selon la gendarmerie, la vitesse excessive demeure l’un des principaux facteurs d’accidents graves en Haute-Corse. Des opérations de contrôle similaires seront renouvelées dans les prochaines semaines, notamment sur les axes les plus fréquentés.




