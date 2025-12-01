Volpajola : 11 excès de vitesse relevés lors d’un contrôle sur la RT 20

Les militaires ont notamment relevé un cas particulièrement préoccupant : un automobiliste circulait à 152 km/h sur un axe limité à 80 km/h.

Les gendarmes rappellent que ce type de comportement met en danger non seulement le conducteur mais aussi l’ensemble des usagers de la route.



Selon la gendarmerie, la vitesse excessive demeure l’un des principaux facteurs d’accidents graves en Haute-Corse. Des opérations de contrôle similaires seront renouvelées dans les prochaines semaines, notamment sur les axes les plus fréquentés.