Volley. ​Finale play-offs GFC Ajaccio – Fréjus : que la fête soit belle !

Près de quatre ans après une saison 2020/2021 cauchemardesque, le GFCA Volley a une occasion en or de redorer son blason et de renouer avec son prestigieux passé. Pour la deuxième année consécutive, le club gazier dispute la finale des play-offs de Ligue B et peut espérer retrouver la Ligue A (Marmara SpikeLigue) en cas de victoire face à Fréjus, ce vendredi soir.



Large vainqueur à l’aller (0-3) en terre varoise, les Ajacciens abordent toutefois la manche retour avec prudence. Comme le souligne Florian Lacassie, capitaine des Rouge et Bleu : « On a hâte d’être à vendredi. On y pense déjà depuis la fin du match aller contre Fréjus. On veut absolument finir le travail et remporter cette finale. » Avant de nuancer : « On reste très prudents, même si depuis le deuxième match face à Martigues on a retrouvé des bases très solides. On est confiants en nos possibilités, mais on reste sur nos gardes. Fréjus est une très grosse équipe et on s’attend à une grosse réaction de leur part. »