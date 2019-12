Voiture volée et accidentée de Lumiu : c'était un adolescent !

Il n'y a plus de mystère concernant l'accident de voiture que CNI a relaté hier.

On a en effet appris aujourd'hui que la victime de cet accident qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi était un adolescent âgé de 16 ou 17 ans. Ce dernier qui est en maison d'accueil dans une famille à Lumiu a dérobé le véhicule vers 1 heure du matin, avant d'avoir un accident quelques minutes plus tard sur la RT30, intersection de la route de Cateri. Secouru par les pompiers, le jeune homme était transporté par ambulance vers le le centre hospitalier de Calvi-Balagne, avant d'être évacué dans un état grave vers le service des urgences de l'hôpital de Bastia.

Selon nos informations, en raison de son état de santé, les gendarmes n'ont pas pu encore entendre l'auteur de ce vol de voiture, suivi d'un accident.

Plainte a été déposée.