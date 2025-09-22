Voile habitable - "Sortilège" de Gilles Baldassari remporte la régate "Coupe Jonathan Vukovic"

La journée du samedi 2à septembre a proposé un beau triangle de 16 miles en rade de Macinaggio; courue dans un vent de Sud/Est de force 3 à 4 Beaufort, cette manche a été remportée par le "Carlô" de Charles Viale.

Après une escale au port de Macinaggio, les concurrents se sont élancés le dimanche 22 Septembre, sur un parcours côtier de 12 miles entre Macinaggio et Lavasina; un bon Sirocco de force 6 a secoué les équipages contraints de louvoyer le long de la côte.

C'est "Sortilège" de Gilles Baldassari qui a été le plus rapide sur ce parcours et qui s'adjuge l'épreuve au

cumul des points. Gérard Giudicelli a assuré la charge de comité de course et Fabrice Boulanger celle du calcul des résultats.

Lors de la remise des prix au Vieux Port de Bastia, le président Charles Viale a remercié les mairies de Rogliano et de Bastia pour l'accueil des voiliers dans les ports, ainsi que le Fond de Développement de la Vie Associative pour son soutien financier.

Un reportage a été réalisé par Nicolas Meunier et Léa Martin, étudiants en Développement Web, avec des images de drone qui feront l'objet d'une réalisation audiovisuelle.

Le club est particulièrement heureux de ce beau week-end de voile habitable au Cap Corse.