Voile- Victoire de Bibi pour la Coupe de Corse Osiris

Durant l'ensemble du week-end l'École de Voile Grand Sud Plaisance organisait, à Porto-Vecchio, la Coupe de Corse Osiris réservée aux voiliers habitables. Le coup d'envoi a eu lieu samedi sur un parcours olympique de trois milles, à parcourir à trois reprises, dont le point de départ était fixé devant la presqu'île du Benedettu. Une première journée disputée par un vent faible de secteur Sud-Est de 8 à 10 nœuds.



Ce dimanche matin, la dizaine de voiliers en lice reprenait la mer pour un parcours aller-retour de 11,5 milles entre le golfe de Porto-Vecchio et la Vacca au niveau des Iles Cerbicales. Cette fois-ci le vent variait de secteur Sud à Sud-Est se situant entre 14 à 17 noeuds.



Après deux jours de navigation, c'est le bateau de la SNA skippé par Bibi qui s'est imposé en temps compensé devant Maadau II de Jean-Hugues Willocq et Margiu dirigé par Jean-François Boussemart. Birba skippé par Patrick Valli finissait au pied du podium.