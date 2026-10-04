Voile- Victoire de Bibi pour la Coupe de Corse Osiris

Durant l'ensemble du week-end l'École de Voile Grand Sud Plaisance organisait, à Porto-Vecchio, la Coupe de Corse Osiris réservée aux voiliers habitables. Le coup d'envoi a eu lieu samedi sur un parcours olympique de trois milles, à parcourir à trois reprises, dont le point de départ était fixé devant la presqu'île du Benedettu. Une première journée disputée par un vent faible de secteur Sud-Est de 8 à 10 nœuds.
Ce dimanche matin, la dizaine de voiliers en lice reprenait la mer pour un parcours aller-retour de 11,5 milles entre le golfe de Porto-Vecchio et la Vacca au niveau des Iles Cerbicales. Cette fois-ci le vent variait de secteur Sud à Sud-Est se situant entre 14 à 17 noeuds.
Après deux jours de navigation, c'est le bateau de la SNA skippé par Bibi qui s'est imposé en temps compensé devant Maadau II de Jean-Hugues Willocq et Margiu dirigé par Jean-François Boussemart. Birba skippé par Patrick Valli finissait au pied du podium.
Ce dimanche matin, la dizaine de voiliers en lice reprenait la mer pour un parcours aller-retour de 11,5 milles entre le golfe de Porto-Vecchio et la Vacca au niveau des Iles Cerbicales. Cette fois-ci le vent variait de secteur Sud à Sud-Est se situant entre 14 à 17 noeuds.
Après deux jours de navigation, c'est le bateau de la SNA skippé par Bibi qui s'est imposé en temps compensé devant Maadau II de Jean-Hugues Willocq et Margiu dirigé par Jean-François Boussemart. Birba skippé par Patrick Valli finissait au pied du podium.
Le classement de la Coupe de Corse
1. Grand Soleil SNA (Bibi) 2h28'39,
2. Maadau II (Jean-Hugues Willocq) 2h35'48,
3. Margiu (Jean-François Boussemart) 2h41'06,
4. Birba (Patrick Valli) 2h46'21
5. Botanou (Pascal Ambrosini) 3h00'28
6. J-Max (Antoine Castetz) 3h20'43,
7. Venetia Marie (André Milleliri) 3h27'08,
8. Clapotis (Laurent Sauvageot) 4h06'15,
9. Tao (Cyril Bonave) 4h19'03
10. Amicizia (Daniel Serot) 4h23'38
2. Maadau II (Jean-Hugues Willocq) 2h35'48,
3. Margiu (Jean-François Boussemart) 2h41'06,
4. Birba (Patrick Valli) 2h46'21
5. Botanou (Pascal Ambrosini) 3h00'28
6. J-Max (Antoine Castetz) 3h20'43,
7. Venetia Marie (André Milleliri) 3h27'08,
8. Clapotis (Laurent Sauvageot) 4h06'15,
9. Tao (Cyril Bonave) 4h19'03
10. Amicizia (Daniel Serot) 4h23'38