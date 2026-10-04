CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Voile- Victoire de Bibi pour la Coupe de Corse Osiris 04/10/2026 Running - Khemaissia et Manenti titrés à Porto-Vecchio 04/10/2026 Tennis de Table R2 PACA - L'Entente s'impose au finish contre Pernes 04/10/2026 Football Grand Sud - L'ASPV redresse la barre, la SVARR éliminée 04/10/2026

Voile- Victoire de Bibi pour la Coupe de Corse Osiris


GAP le Dimanche 4 Octobre 2026 à 21:18

Une dizaine de voiliers habitables se sont retrouvés ce week-end dans le golfe de Porto-Vecchio à l’occasion de la Coupe de Corse Osiris, organisée par l’École de Voile Grand Sud Plaisance. Après deux journées de régate aux conditions de vent bien différentes, le bateau de la SNA skippé par Bibi s’est imposé en temps compensé devant Maadau II et Margiu.



Voile- Victoire de Bibi pour la Coupe de Corse Osiris
Durant l'ensemble du week-end l'École de Voile Grand Sud Plaisance organisait, à Porto-Vecchio, la Coupe de Corse Osiris réservée aux voiliers habitables. Le coup d'envoi a eu lieu samedi sur un parcours olympique de trois milles, à parcourir à trois reprises, dont le point de départ était fixé devant la presqu'île du Benedettu. Une première journée disputée par un vent faible de secteur Sud-Est de 8 à 10 nœuds. 

Ce dimanche matin, la dizaine de voiliers en lice reprenait la mer pour un parcours aller-retour de 11,5 milles entre le golfe de Porto-Vecchio et la Vacca au niveau des Iles Cerbicales. Cette fois-ci le vent variait de secteur Sud à Sud-Est se situant entre 14 à 17 noeuds.
 
Après deux jours de navigation, c'est le bateau de la SNA skippé par Bibi qui s'est imposé en temps compensé devant Maadau II de Jean-Hugues Willocq et Margiu dirigé par Jean-François Boussemart. Birba skippé par Patrick Valli finissait au pied du podium.

Le classement de la Coupe de Corse

1. Grand Soleil SNA (Bibi) 2h28'39, 
2. Maadau II (Jean-Hugues Willocq) 2h35'48, 
3. Margiu (Jean-François Boussemart) 2h41'06, 
4. Birba (Patrick Valli) 2h46'21 
5. Botanou (Pascal Ambrosini) 3h00'28
6. J-Max (Antoine Castetz) 3h20'43, 
7. Venetia Marie (André Milleliri) 3h27'08, 
8. Clapotis (Laurent Sauvageot) 4h06'15,
9. Tao (Cyril Bonave) 4h19'03 
10. Amicizia (Daniel Serot) 4h23'38 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos