Voile - La Bonifacio IRC Cup hisse les voiles

Ce mardi matin, les équipages engagés dans la Bonifacio IRC Cup, première du nom, sont à la disposition du Comité de Course et de son directeur Gilles Chiorri. Une entrée en matière qui va précéder le départ du Tour de Corse qui fait également partie de cette nouvelle épreuve.



Pour rappel la Bonifacio IRC Cup se compose des régates qui vont se dérouler aujourd'hui et demain, sous les falaises, qui sont d'un coefficient 1, et du Tour de Corse, avec ses 250 milles, qui est lui de coefficient 2,5.



Le vainqueur de la Bonifacio IRC Cup sera le bateau ayant terminé en tête sur le cumul des régates et du Tour de Corse. Huit voiliers sont engagés sur la Bonifacio IRC Cup et font partie de la flotte composée de 41 unités qui sont inscrits sur le Tour de Corse qui va s'élancer jeudi à midi.



Une flotte où l'on retrouve des habitués de Bonifacio avec, entre autres, Gérard Logel ou bien encore Dominique Tian. Jeudi tous les voiliers seront sur la ligne de départ avec en tête le mythique record de Lionel Péan en 25h57 datant de 2014 sur le VOR. Hier soir les skippers avaient rendez-vous à la maison des pêcheurs sur le quai Nord pour le briefing ouvrant officiellement la Bonifacio IRC Cup.





Les voiliers inscrits sur la Bonifacio IRC Cup: Team Guenifey (Julien Llorca) Arobas 2 (Gérard Logel) Glen Ellen (Dominique Tian) Happy Few Two Guy Delcroix) Leu Sec (Thierry Deseine) Team 42 (Hippolyte Marchetti) Télémaque 2 (Eric Merlier) Yenael 3 (Franck Perrier