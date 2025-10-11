Voile - Final Final victorieux en temps réel du 30e Tour de Corse LV Overseas

CorseNetInfos
GAP le Samedi 11 Octobre 2025 à 15:03

Porté par des conditions idéales, le 30e Tour de Corse à la voile a livré une belle bataille en mer. Après plus de trente heures de navigation, c’est le voilier Final Final qui s’est imposé en temps réel, hier soir, au terme d’une édition particulièrement disputée.



Le 30e Tour de Corse à la voile, entrant cette année dans le cadre du Championnat d'Europe IRC, a livré son lauréat en temps réel hier, en début de soirée.
 
À l'issue de la descente de la côte occidentale de la Corse, sous un vent de secteur nord-est, c'est Final Final, skippé par Russell Whitworth, qui a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée à 18 h 51, parcourant les 250 milles en 30 h 51.
 
Dix-neuf minutes plus tard, Kito de Pavant, sur Team Guenifey, mettait à son tour un terme à son Tour de Corse. Giovanni Di Vincenzo, sur Lisa R, complétait ce podium en temps réel en rejoignant Bonifacio à 20 h 30, juste devant Ran de Niklas Zennström, qui coupait la ligne sous les falaises à 20 h 48. Géry Trentesaux, sur Long Courrier, bouclait le top cinq ce samedi à 1 h 05 du matin.
 
Tout au long de la journée, les voiliers vont rejoindre Bonifacio avant la fermeture de la ligne d'arrivée, demain à midi, à l'issue de laquelle sera établi le palmarès du Championnat d'Europe IRC et du Tour de Corse en temps compensé.




