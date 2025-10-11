Voile - Final Final victorieux en temps réel du 30e Tour de Corse LV Overseas

Le 30e Tour de Corse à la voile, entrant cette année dans le cadre du Championnat d'Europe IRC, a livré son lauréat en temps réel hier, en début de soirée.



À l'issue de la descente de la côte occidentale de la Corse, sous un vent de secteur nord-est, c'est Final Final, skippé par Russell Whitworth, qui a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée à 18 h 51, parcourant les 250 milles en 30 h 51.



Dix-neuf minutes plus tard, Kito de Pavant, sur Team Guenifey, mettait à son tour un terme à son Tour de Corse. Giovanni Di Vincenzo, sur Lisa R, complétait ce podium en temps réel en rejoignant Bonifacio à 20 h 30, juste devant Ran de Niklas Zennström, qui coupait la ligne sous les falaises à 20 h 48. Géry Trentesaux, sur Long Courrier, bouclait le top cinq ce samedi à 1 h 05 du matin.



Tout au long de la journée, les voiliers vont rejoindre Bonifacio avant la fermeture de la ligne d'arrivée, demain à midi, à l'issue de laquelle sera établi le palmarès du Championnat d'Europe IRC et du Tour de Corse en temps compensé.