Vivario : intervention des secours sur la RT 20 après un déversement de trichlorure de fer


Léana Serve le Mercredi 27 Août 2025 à 09:33

Ce mercredi matin, environ 500 litres de trichlorure de fer se sont accidentellement échappés d’un fût transporté à bord d’un véhicule traversant Vivario. Une traînée de produit s’étend sur plusieurs kilomètres au nord du village. Les sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés pour le traitement de la substance, sans risque identifié pour la population et l’environnement.



Une opération particulière est en cours ce mercredi matin sur la RT 20, dans la commune de Vivario, suite à un déversement accidentel de produit chimique. Selon les informations communiquées par le SIS de Haute-Corse, environ 500 litres de trichlorure de fer, un produit couramment utilisé dans les stations d’épuration, se sont échappés d’un fût transporté dans un véhicule circulant en direction du nord. Le véhicule a traversé le village, laissant une traînée visible sur près de deux à trois kilomètres en direction du nord.
 
La zone la plus touchée se situe à l’entrée nord du village, où près de 200 m2 de produit se trouvent au sol. Les sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés pour traiter la substance. Le service des routes de la Collectivité de Corse est également sur place, tandis que les forces de l’ordre assurent la circulation, qui reste pour l’heure maintenue. Les autorités se veulent rassurantes, puisqu’aucun risque particulier n’a été identifié pour la population ou l’environnement.




