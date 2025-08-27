Vivario : intervention des secours sur la RT 20 après un déversement de trichlorure de fer

Léana Serve le Mercredi 27 Août 2025 à 09:33

Ce mercredi matin, environ 500 litres de trichlorure de fer se sont accidentellement échappés d’un fût transporté à bord d’un véhicule traversant Vivario. Une traînée de produit s’étend sur plusieurs kilomètres au nord du village. Les sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés pour le traitement de la substance, sans risque identifié pour la population et l’environnement.