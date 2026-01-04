Vivario - Vers la fermeture de l’école du village ?

Mario Grazi le Jeudi 26 Mars 2026 à 14:46

C’est en tous les cas la proposition faite mardi soir à la suite d’une réunion sur la carte scolaire entre la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) et les syndicats de l’Education Nationale. Les parents d’élèves ont d’ores et déjà lancé une pétition contre cette fermeture et ils appellent à la mobilisation ce vendredi 27 mars devant l’école.