Vivario - Vers la fermeture de l’école du village ?

A Vivario les parents d’élèves, et au-delà l’ensemble de la population, sont inquiets de la proposition de fermeture de l’école du village. Une proposition qui fait suite à une réunion concernant la carte scolaire pour la prochaine rentrée qui s’est tenue à Bastia entre la DASEN et les syndicats de l’Education Nationale. Une quinzaine de classes de la Haute-Corse sont concernées par une fermeture éventuelle, dont Vivario, « mais chez nous, il s’agit d’une classe unique et donc si on enlève le poste, on ferme l’école purement et simplement », peste Marjorie Marietti, déléguée des parents d’élèves de Vivario. « Nous avons 5 élèves scolarisés cette année, sachant qu’un élève va intégrer l’école à la prochaine rentrée ainsi que deux enfants de deux ans. Mais les enfants des toutes petites sections ne sont pas pris en compte dans les effectifs, ce qui n’est pas normal, bien sûr. On proposerait donc aux parents de scolariser leurs enfants à l’école de Venaco. Avec le même nombre d’inscrits, les écoles d’Alesani et de Piedicorte ne sont pas concernées par cette fermeture. On préfère fermer Vivario au prétexte que le trajet entre Vivario et Venaco est beaucoup moins long et pénible pour les enfants que pour les autres écoles. C’est tant mieux pour les enfants de ces écoles, mais nous, nous n’acceptons pas cette mesure », a poursuivi Marjorie Marietti.
Pour dénoncer cette situation et dire non à a fermeture de l’école de Vivario, les parents d’élèves appellent à une large mobilisation dès ce vendredi matin devant l’école de la commune. Une pétition a également été lancée en ligne qui a recueilli plus de 496 signatures, soit quasiment trois fois la population du village ! « Par ailleurs dimanche matin, nous avons l’intention de bloquer la route nationale en organisant un barrage filtrant sachant qu’une décision devrait être prise par la DASEN mardi 31 mars », a précisé Marjorie Marietti.
Pour sa part, le maire du village, Venture Selvini affirme soutenir les parents d’élèves de sa commune et s’opposer à la fermeture de l’école, mais il précise cependant « qu’aucune décision n’a été prise pour le moment. Je vais rencontrer la directrice de l’école ainsi que les parents d’élèves ce vendredi matin. Je suis en contact avec la DASEN et l’inspection académique qui m’a assuré que ce projet émane d’un groupe de travail qui a simplement évoqué cette fermeture, sans qu’une décision n’ait été prise. Mais nous sommes bien sûr favorables du maintien de notre école. Si malheureusement cela devait arriver, il faut savoir que la CdC serait aux côtés des parents d’élèves en mettant en place une série de mesures permettant le déplacement des élèves jusqu’à Venaco, ainsi que la prise en charge de la cantine et de l’aide aux devoirs ».
Pour signer la pétition en faveur du maintien de l’école de Vivario il suffit de se rendre sur le site : https://change.org/p/sauvons-l-école-de-vivario-un-village-des-enfants-un-avenir.
Pour dénoncer cette situation et dire non à a fermeture de l’école de Vivario, les parents d’élèves appellent à une large mobilisation dès ce vendredi matin devant l’école de la commune. Une pétition a également été lancée en ligne qui a recueilli plus de 496 signatures, soit quasiment trois fois la population du village ! « Par ailleurs dimanche matin, nous avons l’intention de bloquer la route nationale en organisant un barrage filtrant sachant qu’une décision devrait être prise par la DASEN mardi 31 mars », a précisé Marjorie Marietti.
Pour sa part, le maire du village, Venture Selvini affirme soutenir les parents d’élèves de sa commune et s’opposer à la fermeture de l’école, mais il précise cependant « qu’aucune décision n’a été prise pour le moment. Je vais rencontrer la directrice de l’école ainsi que les parents d’élèves ce vendredi matin. Je suis en contact avec la DASEN et l’inspection académique qui m’a assuré que ce projet émane d’un groupe de travail qui a simplement évoqué cette fermeture, sans qu’une décision n’ait été prise. Mais nous sommes bien sûr favorables du maintien de notre école. Si malheureusement cela devait arriver, il faut savoir que la CdC serait aux côtés des parents d’élèves en mettant en place une série de mesures permettant le déplacement des élèves jusqu’à Venaco, ainsi que la prise en charge de la cantine et de l’aide aux devoirs ».
Pour signer la pétition en faveur du maintien de l’école de Vivario il suffit de se rendre sur le site : https://change.org/p/sauvons-l-école-de-vivario-un-village-des-enfants-un-avenir.
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