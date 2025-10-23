Vitesse excessive à Vero : un motard intercepté à 185 km/h sur la RT20
La rédaction le Jeudi 23 Octobre 2025 à 19:17
Les gendarmes de la Brigade motorisée (BMo) d’Ajaccio ont intercepté, sur la RT20 à hauteur de la commune de Vero, le pilote d’une moto BMW M1000 XR circulant en direction d’Ajaccio à la vitesse de 185 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h. Après déduction de la marge technique, la vitesse retenue a été fixée à 175 km/h. Une infraction qualifiée d’extrêmement dangereuse, selon les militaires, compte tenu de la configuration de la route et de la circulation.
Le motard s’expose à une suspension immédiate de son permis de conduire, à la confiscation du véhicule et à de lourdes sanctions pénales.
La gendarmerie rappelle que la lutte contre les comportements à risque demeure une priorité pour les unités motorisées du département.