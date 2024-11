Visite du pape François à Ajaccio : des ajustements de dernière heure retardent l'annonce officielle

C’est sous le soleil automnal ajaccien que la délégation du Vatican est arrivée à Ajaccio ce mercredi. Une quinzaine de personnes au total, avec à sa tête le nonce apostolique Mgr Celestino Migliore, est chargée d’étudier et de finaliser la venue du pape François dans la cité impériale pour la journée du 15 décembre. Cette délégation a été rejointe par les membres du Comité de Pilotage et encadrée par des membres du RAID et du GIGN, déployés pour l'occasion. Après avoir passé au crible l’aéroport Napoléon Bonaparte, qui accueillera le Souverain pontife le dimanche 15 décembre – son départ est prévu à 7h55 de Rome pour une arrivée à 9h sur le tarmac de Campo dell’Oro –, la délégation du Vatican s’est ensuite penchée sur le parcours du pape François dans la cité impériale.



Le Saint-Père prendra, en effet, la direction du Baptistère Saint-Jean à Ajaccio en papamobile. Ce site de baptêmes créé par les premiers chrétiens avait été découvert lors de fouilles préventives en 2005 par une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), avant la construction d’un parking et d’un immeuble. Un choix pas si surprenant, à en croire un membre du Comité de Pilotage : « Il y a une double symbolique dans cette volonté de bénir ce baptistère. D’abord, il faut se rappeler que ce haut lieu du catholicisme n’était autre que le siège épiscopal, mentionné d’ailleurs pour la première fois dans une lettre du pape Grégoire le Grand datée de 601. D’autre part, il se trouve dans un quartier populaire de la Ville d’Ajaccio, qui compte de nombreux fidèles, qui ne pourront peut-être pas se rendre à la messe prévue en plein air dans l’hypercentre d’Ajaccio. Le pape François est ravi de pouvoir accorder un moment de grâce ici ».



Après avoir emprunté la route principale pour regagner le Palais des Congrès puis le Théâtre de Verdure du Casone, la délégation vaticane a été enchantée par la magie des lieux mais aussi impressionnée par le travail réalisé en amont par le Comité de Pilotage : « Ils ont pour habitude de tout organiser et de partir de zéro. Cette fois-ci, le COPIL leur avait rendu une copie parfaite. Ils ont même utilisé les plans fournis par la municipalité, ce qui a fait gagner un temps précieux en termes d’organisation sachant qu’il reste théoriquement 30 jours avant son arrivée ! » Pour rappel, la Ville de Marseille, qui avait accueilli le pape François le 23 septembre 2023, avait eu plus de six mois pour se préparer à l’évènement.