GR20 : les recherches se poursuivent pour retrouver un randonneur français de 50 ans

Les opérations de recherche se poursuivent ce mardi 6 mai pour tenter de retrouver Marc Lauriac, 50 ans, disparu depuis cinq jours alors qu’il effectuait une randonnée en solitaire sur le GR20. Ce ressortissant français, domicilié à Berlin, était arrivé en Corse par avion le 25 avril et devait repartir par bateau depuis Ajaccio le jeudi 2 mai. Il n’a plus donné signe de vie depuis le 1er mai au matin.



C’est à 8h45 ce jour-là que son téléphone a été localisé pour la dernière fois dans le secteur du refuge de Pietrapiana, sur la commune de Venaco. L’alerte a été donnée quelques jours plus tard, le 4 mai à 16 heures par sa compagne, préoccupée par l’absence de nouvelles.



Considéré comme un bon marcheur, Marc Lauriac n’avait toutefois pas précisé son itinéraire de manière détaillée, ce qui complique les opérations en montagne. Depuis le signalement, d'importants moyens ont été progressivement mobilisés par la gendarmerie.



Un dispositif de recherche renforcé

Dès le dimanche 4 mai au soir, un premier survol a été tenté mais rapidement interrompu en raison des mauvaises conditions météorologiques. Ce mardi matin, les moyens aériens ont été renforcés : deux hélicoptères, le Choucas 2A et le Dragon 2B, ont été engagés avec à leur bord des secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). "Les contrôles ont été effectués sur les différents refuges de la haute route, et plusieurs randonneurs ayant potentiellement croisé le disparu sont actuellement entendus par les enquêteurs de la brigade de Corte, en charge de l’enquête", précise la gendarmerie



Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de Corse. Toute personne disposant d’informations susceptibles de faire avancer les recherches est invitée à contacter la brigade de Corte au 04 95 46 04 81