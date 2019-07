Visite du Premier ministre en Corse : des perturbations de circulation prévues ce 3 juillet à Bastia

[#InfoRouteBastia] Circulation perturbée à prévoir demain mercredi 3 juillet 2019.



En raison de la visite de M. Premier Ministre le mercredi 3 juillet, le stationnement et la circulation seront réglementés dans certaines rues de la Ville de Bastia :



Le stationnement et la circulation seront interdits le 3 juillet 2019 de 6h00 à 20h00 :

- Rue Adolphe Landry



De 11h à 20h00 :

- Rue de l'Esplanade

- Rue des Remparts

- Rue de l'Eveché

- Rue de la place de l’Église Sainte Marie



Le stationnement et la circulation seront interdits de 14h00 à 20h00 :

- de la rue du Colle depuis la rue Laurent Casanova jusqu'au cours Favale.



Le stationnement est interdit cours Favale depuis le boulevard Auguste Gaudin jusqu'à la place d'armes de 6h à 20h00.