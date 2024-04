A Rogliano, l'usine de desallement remise en service pour pallier la pénurie d’eau

Les voyants sont au rouge. Dans un rapport publié ce 30 avril par la Préfecture de Haute-Corse, le comité de ressources en eau, qui regroupe l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau, évoque « une situation préoccupante dans le département de la Haute-Corse. » « La sécheresse est aujourd’hui marquée et l’année 2024 est une année record à bien des égards », peut-on lire dans le communiqué.



Parmi les secteurs touchés par ces épisodes de sécheresse inédits, la pointe du Cap Corse. Dans la commune de Rogliano, l'unité de dessalement d'eau de mer a été remise en service ce lundi 22 avril et depuis 500 m3/jour en eau potable alimentent le bassin du Stullone jusqu'à son remplissage prévu dans trois mois. Ce système permet d'enlever le sel de l'eau pour la rendre propre à la consommation. L’objectif : alimenter cette commune ainsi que celle de Tomino, dont les réservoirs sont vides. « Nous n’avions plus le choix. » assure Patrick Quilici, le maire de Rogliano, au côté de François Orlandi, le maire de Tomino. Mise en service en octobre 2022, la station de dessalement d'eau de mer avait rencontré des difficultés concernant le seuil de rejet de saumure en mer. « Initialement, l’usine devait commencer à pomper cet hiver, mais face à l’urgence de la situation, nous avons obtenu les autorisations et les financements nécessaires pour que l’unité fonctionne jusqu’au mois de juin. » poursuit-il.



Concrètement, l'eau est pompée, stockée puis amenée dans des containers. C'est là que le sel et l'eau se séparent grâce à une membrane. Ainsi, chaque jour et durant trois mois, l’unité de dessalement produira 500 m3 d’eau potable. « De quoi tenir un an. » se rassure Patrick Quilici.



Un dispositif d’autant plus nécessaire que la saison estivale arrive à grands pas. « En août, la population passe de 800 à plus de 6 000 habitants. Cette pénurie impacte les habitants, mais aussi l’ensemble des acteurs du monde économique, comme les commerçants et les agriculteurs. » explique Patrick Quilici.



Alors que le changement climatique risque d’accroître ces épisodes de pénurie d’eau, d’autres solutions vont être envisagées : « Les services de la région envisagent de réunir les maires de la pointe du Cap Corse pour pouvoir établir un diagnostic et mettre en place d’autres dispositifs. Nous pouvons, par exemple, imaginer récupérer de l’eau dans des communes moins arides comme Sisco et stocker cette eau dans les communes en difficulté comme Rogliano, Tomino, mais aussi Meria et Centuri… » conclut-il.