Automobile : en Corse, un marché de l’occasion qui se porte bien

« Il n’est pas normal que chaque année des millions de transactions se déroulent dans un climat de suspicion qui génère des tensions, voire des conflits inextricables. La vente ou l’achat d’un véhicule d’occasion doit devenir un événement plaisant, serein, préservé ». C’est fort de ce constat que Christophe Winkelmuller, a créé, il y a 18 ans, l’Agence Automobilière, un réseau de professionnels pour faciliter la vente des véhicules d’occasion. La société compte aujourd’hui 112 agences en France métropolitaine et 350 collaborateurs pour 8 000 transactions annuelles.



L’Agence automobilière, un facilitateur de transactions



L’entreprise nationale organisait d’ailleurs, ce lundi matin, à l’hôtel Radisson de Porticcio, un séminaire sur le thème du marché de l’occasion, dans le cadre de son 20e anniversaire, en présence de l’ensemble de ses franchisés. Parmi eux, Jean-Dominique Giovannangeli, qui a ouvert ses portes à Ajaccio, il y a un an de cela : « L’Agence Automobilière est une entreprise reconnue au niveau national dans le domaine de la vente des véhicules d’occasion. Nous avons une manière de fonctionner et de savoir-faire qui plaît au client. Nous sommes là pour faciliter la vente de leur véhicule en le mettant en avant correctement, de la prise des photos à la mise en ligne des publicités, avec une commission très faible ».



Après avoir vécu deux années ralenties par la crise sanitaire et les directives gouvernementales, les consommateurs ont fait évoluer leurs comportements d’achat. Plusieurs marchés ont été bouleversés par ces nouvelles tendances ; le marché de l’automobile n’y échappe pas et témoigne d’une forte mutation.



Le client corse particulièrement exigeant en matière de véhicule d’occasion



En 2021, le marché du véhicule d’occasion a battu tous les records : plus de 6 millions de transactions enregistrées, soit une augmentation de +8 % vs 2020, alors que le marché du véhicule neuf a stagné (+0.5 % vs 2020). Les motorisations plus respectueuses de l’environnement, quant à elles, gagnent des parts de marché sur le secteur du véhicule neuf. Une manière de consommer également observée en Corse, comme l’explique le franchisé de l’Agence Automobilière, à Ajaccio : « La voiture est très importante en Corse, mais le client insulaire a changé ses comportements depuis plusieurs années. Il ne se rue plus sur le dernier modèle sorti par les grands concessionnaires. Le véhicule d’occasion ne lui fait plus peur. En revanche, il est très exigeant, il cherche avant tout un véhicule, dans un état proche du neuf, et peu kilométré ».



Une particularité qui pousse Jean-Dominique Giovannangeli, à effectuer un choix drastique concernant les véhicules proposés dans son agence : « Nous avons actuellement une quarantaine de voitures à la vente. Le délai moyen de vente est d’un mois. Mais, nous n’acceptons pas toutes les voitures. Faible kilométrage, bon état général, mais aussi historique et factures d’entretiens disponibles font partie des critères pour être acceptés au sein de notre agence. Pour les éventuels acquéreurs, nous proposons aussi des services sur-mesure comme des possibilités de financement ou des garanties de 3 à 60 mois selon les véhicules ».



6 016 321, c’est le nombre total de véhicules d’occasion vendus en 2021. Mieux que 2020 (+ 8 %) et 2019 (+4 %), le marché d’occasion tend vers une dynamique exponentielle et a encore de beaux jours devant lui.