Violents orages sur la Haute-Corse : 14 ouvriers secourus à Poggio-di-Nazza

14 ouvriers qui travaillaient dans la région ont en effet être secourus par les pompiers de Ghisonaccia et un camion de levage qui leur a permis de traverser sans encombre le ruisseau qui avait considérablement grossi et qui les empêchait de rejoindre le bord opposé.

Le ruisseau, sous l'effet de la pluie abondante, s'est vite transformé en un torrent menaçant qui s'écoulait sur près de 15 mètres et sur une hauteur de 40 centimètres.



Des cumuls de pluie entre 50 et 80 mm et localement de 100 mm ont été enregistrés, des prévisions font état jusqu'à 130 mm toujours localement.



Les sauveteurs qui ont multiplié les interventions pour des infiltrations d'eau et des inondations de cave sont allés au secours des occupants d'une villa inondée à Santa Lucia di Moriani et pour débarrasser la route d'Antisanti d'un arbre qui s'était effondré sur la chaussée.

De nombreuses routes ont été également submergées comme sur la commune de Cervioni où les conditions de circulation sont restées longtemps difficiles.



Autre conséquence des intempéries : la rencontre du championnat de France de National devant opposer à Borgo le FC Bastia-Borgo à Avranches a été reportée à une date ultérieure.



La Corse est placée en vigilance jaune Avalanches, orages, pluie-inondation.