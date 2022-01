Violences familiales : Marlène Schiappa met en place le dispositif de plainte hors les murs à l’hôpital de Bastia

Une satisfaction partagée par Pierre Savelli qui qualifie « d’avancée importante » la mise en place de ce nouveau dispositif de dépôt de plainte simplifiée à l’hôpital : "Chaque année à Bastia, il y a pratiquement 700 femmes qui arrivent à l’hôpital, suite à des violences conjugales. C’est énorme, c’est beaucoup trop ! Quelque soit leur nombre, ce sera de toute façon toujours trop ! Quoi qu’il en soit, seulement 20 % de ces femmes portent plainte ensuite. On sait comment ça se passe quand une femme victime de violences est hospitalisée, elle pense d’abord à se soigner, cela peut signifier jusqu’à 10 jours d’hospitalisation. Quand elle sort, elle oublie ou elle a peur de porter plainte. La possibilité, qui nous est offerte aujourd’hui, de mettre en place ce dépôt de plainte hors les murs permettra aux victimes de porter plainte pendant leur séjour à l’hôpital. Cela veut dire qu’il y aura une continuité entre la prise en charge médicale et la prise en charge judiciaire. C’est une vraie révolution ! Dans l’absolu, le mieux serait qu’il n’y ait plus de victimes, mais cela, c’est un autre travail ! ".Il insiste sur le travail déjà effectué par la Collectivité de Corse (CDC) sous la houlette de Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la lutte contre les discriminations et de la violence faite aux femmes, et par la mairie : « Lauda Guidicelli a mis en place l’Observatoire des violences faite aux femmes. Ce dispositif permettra de vérifier la réalité de l’action menée sur le terrain et d’avoir des retours par rapport à la diminution de ce genre de faits qui sont insupportables. L’action de la CDC est importante. Le fait que la Haute Corse et l’hôpital de Bastia soient précurseur dans ce domaine est une petite fierté supplémentaire ».La directrice adjointe du centre hospitalier de Bastia, Françoise Vesperini, rappelle qu’une unité d’accueil pour les victimes de violence a été mise en place en 2018 au sein de l’établissement de santé par le docteur Hatem Balle, médecin urgentiste. « On a développé de manière très importante des consultations spécialisées sur l’ensemble du territoire et on s’est approprié cette problématique avec du personnel formé à l’écoute et au dépistage des situations à risque. On a ensuite sous l’impulsion du gouvernement et surtout du Docteur Hatem Balle mis en place une petite unité avec trois personnels. Cette activité met en relief, d’une part l’importance de ces dispositifs pour la population, d’autres part la triste réalité de notre territoire qui n’est pas du tout épargné par ce genre de phénomène, je pense qu’il est plutôt sous-évalué ».Elle déclare, donc, que l’hôpital de Bastia a déjà, « une culture de cette prise en charge ». Un nouvel élan est donné, depuis ce mois de janvier, avec l’ouverture de l’unité médico-judiciaire en partenariat avec le Parquet, dotée des moyens humains beaucoup plus étoffés : « Ce qui permettra d’être plus proche des victimes, d’en faciliter l’expression et la prise en charge globale. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la continuité de ce qu’on a déjà construit ».Le docteur Hatem Balle confirme que les prises en charge à l’hôpital n’ont cessé : 125 la première année, 502 en 2020 et 710 en 2021, mais nuance leur réelle représentativité : « Pour la réalité absolue, la réalité du terrain, il faut multiplier ce chiffre par 10 ». Pourquoi ? « Parce qu’il y a des gens qui sont complètement dans le déni, des femmes qui n’osent pas venir, des enfants qui n’osent pas parler. On a de plus en plus d’enfants qui dénoncent des violences sexuelles intrafamiliales. La violence intrafamiliale, c’est de pire en pire, la violence conjugale également, les violences sexuelles, n’en parlons pas ! ».Le problème est encore plus prégnant pour les enfants : « Si une femme est victime de violences conjugales et si elle a trois enfants, il faut multiplier les violences par quatre dans ce foyer-là, ces quatre personnes sont victimes de violences conjugales. Les enfants sont des co-victimes et il y a même de fortes probabilités pour qu’ils soient aussi des victimes. Ils ont une double identité : victime et co-victime à la fois. Il ne faut pas l’oublier ! ».Cette hausse des cas recensés, le médecin urgentiste l’attribue-t-il à une libération de la parole ou à une recrudescence de la violence ? « Les deux ! Il ne faut pas oublier les conditions économiques actuelles, qu’elles soient nationales ou locales, par rapport au Covid, au stress au travail… Il y a aussi aujourd’hui des structures plus adaptées à la libération de la parole. Et surtout de plus en plus de communication entre les institutions qui travaillent pour le bien des femmes ».